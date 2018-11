Nikdy jsem počítač nepoužíval, přiznal japonský ministr přes kyberbezpečnost

Pořádné kritice čelí 68letý japonský ministr pro olympijské hry Jošitaka Sakurada poté, co přiznal, že ve svém životě nikdy nepoužíval počítač. Nebyl by to takový problém, kdyby neměl zároveň na starosti dohled nad kybernetickou bezpečností země.