Kromě oblečení nakoupil opilý Číňan omylem také prase, páva a obřího mloka

Existuje spousta věcí, které by neměl člověk dělat s pověstnou opicí za krkem, jako třeba volat svým ex. Další na seznamu by mělo být nakupování. Jinak může člověk dopadnout jako jeden Číňan, který se opil na Den nezadaných, což je slevová akce internetového prodejce Alibaba. Po pár klicích v e-shopech skončil nejen s oblečením, ale i s živým prasetem, pávem a s obřím mlokem. Napsal to list South China Morning Post.