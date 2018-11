tcs, Novinky

Prvním, kdo o neidentifikovaném létajícím objektu věž na letišti informoval, byla v čase 6:47 ráno pilotka letu British Airways s volacím znakem Speedbird 94. „Máte v okolí nějaké vojenské lety?“ zněl její dotaz na řízení letového provozu na letišti Shannon. Poté, co dostala negativní odpověď, upřesnila pilotka, co viděla – jasně zařící objekty pohybující se velkou rychlostí.

„Pohybovalo se to tak rychle. Vlastně už to ani nevidíme. Ale díky,“ vysvětlila pilotka. „Dva objekty se objevily nalevo od nás a pak se rychle stočily na sever. Viděli jsme jasné světlo a pak to vysokou rychlostí zmizelo,“ uvedla na dotaz dispečera pilotka a dodala, že posádce bylo jasné, že nejsou v kolizním kurzu, jen byla zvědavá, co že to vlastně vidí.

Letovému provozu pozorování následně potvrdil let Virgin 76 mířící z Montrealu na londýnské letiště Heathrow. „Viděli jsme to na našich jedenácti hodinách. Dvě jasná světla,“ nahlásil pilot. „Meteor nebo jiný objekt se znovu objevil. Vypadá to na víc objektů letících po stejné trajektorii,“ ozval se po chvíli pilot letu Virgin 76.

Jeho pozorování pak potvrdil ještě pilot dalšího letu. „Ještě že jsem to neviděl jenom já,“ ulehčeně prohodil pilot letounu společnosti Ryanair.

Irský úřad pro letectví potvrdil, že se pozorováními bude zabývat. Oficiální stanovisko ještě nevydal, odborníci už ale svou teorii mají. S největší pravděpodobností se opravdu jednalo o meteorický roj. „Není neobvyklé, že meteoroidy vstupují do atmosféry pod velice nízkým úhlem,“ poznamenal pro Irish Examiner odborník na aviatiku Gerry Byrne.

Výraz UFO je dnes často spojován s mimozemšťany, respektive s jejich létajícími prostředky. Výraz však znamená neidentifikovaný létající objekt (z anglické zkratky unidentified flying object). A to může být cokoliv, co pozorovatel není schopen na první pohled identifikovat. V tomto případě nejspíše šlo o meteor, což je světelný jev, který vydávají drobná vesmírná tělesa – meteoroidy – při průletu atmosférou. Pokud neshoří v atmosféře a dopadnou až na zem, nazývají se tato tělesa meteority.