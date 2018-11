Novinky

Majiteli domu na předměstí Saint Louis konečně přišel balík se čtyřmi skleněnými svícny, které si objednala jeho žena. Jenže když zásilku položenou na verandě otevřel, zjistil, že dva z nich jsou rozbité.

Díky záznamu z bezpečnostní kamery objevil příčinu. Doručovatel totiž balík na verandu nepoložil, ale pohodil, aniž by se přesvědčil, zda neobsahuje křehké věci. Záhy ho však osud vytrestal. Jen co se otočil a udělal pár kroků ke své dodávce, šlápl do psího exkrementu a radost z toho rozhodně neměl.

„Okamžitá karma,“ poznamenal s jistou dávkou škodolibosti majitel domu. Video posléze nabídl agenturám, které ho tento týden zveřejnily. Dá se předpokládat, že s reklamací svícnů nebude mít potíže.