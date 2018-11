tcs, Novinky

Že asi nebude moci vstát, si uvědomila Gibsonová krátce poté, co dosedla do vany. Zřejmě si do ní totiž sedla opačně. „Protože bylo madlo za mnou, nemohla jsem na něj dosáhnout,“ sdělila žena místní televizní stanici WJRT-TV. Alison žije sama, a protože nechala mobil v jiné místnosti, nezbylo jí než doufat, že ji někdo začne postrádat.

„V podstatě jsem tam jen tak seděla,“ uvedla žena. „Když mi bylo zima, dopustila jsem teplou, když jsem měla žízeň, pila jsem z kohoutku studenou,“ dodala.

Z vězení své koupelny se dostala až po pěti dnech. Trvalo by to zřejmě ještě déle nebýt pozorného pošťáka, který si všiml, že si žena nevybrala několik dní schránku. Pošťák to oznámil sousedům, kteří se šli do jejího domu podívat. Už na zahradě uslyšeli volání o pomoc a okamžitě zavolali na tísňovou linku.

Gibsonová byla převezena do nemocnice na vyšetření. Nedobrovolný pobyt ve vaně se na ní naštěstí zdravotně nepodepsal. Žena ale už uvedla, že si po tomto zážitku plánuje koupit speciální vanu pro seniory s dvířky.