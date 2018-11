I přesto, že vnější panel zůstal neponičen, rána šimpanze návštěvníky pořádně vystrašila. „Bylo to hlasité, velmi hlasité,“ popsala událost Betty Muggová, která byla v zoologické zahradě se svou dcerou a vnukem.

Návštěvníci museli místo z bezpečnostních důvodů ihned opustit. Šimpanze pak ošetřovatelé zahnali do vnitřních prostor, kde zůstanou do té doby, než bude rozbité sklo nahrazeno novým.

