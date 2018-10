Muž vyvolal pozornost cestujících, ale také obavy. Nakonec na nádraží zasáhli policisté s pomocí hasičů. Ti vyslali experta na zvířata. Hada muži zabavili a odvezli na hasičskou stanici, kde zůstal do neděle, kdy bude předán do místní zoo. Zásah trval 45 minut.

Policie uvedla, že plaza muži zabavila, protože nedokázal prokázat, že je jeho majitelem. Dodala také, že nosit hada na veřejnosti není považováno za vhodné.

#Reptilien-experte der #FwDus unterstützt bei #Schlange-nfund am #HBF in #Duesseldorf. #Boaconstrictor kommt in einen #Tierpark. Kurioser #EinsatzfuerDuesseldorf nach 45 Minuten beendet.



