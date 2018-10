Novinky

„Naslouchali jsme 200 tisícům uživatelů našeho předchozího zařízení a spolupracovali s robotickými inženýry a vědeckými odborníky na umělou inteligenci, abychom mohli dopřát lidem to, co žádají. A víc,” uvedl Brian Sloan, který za projektem stojí.

Skutečnost, že jeho firma bere projekt skutečné vážně, potvrzuje i to, že jeho tým sledoval a analyzoval více než 109 hodin tématických videosnímků pro inspiraci, jak by zařízení mělo fungovat v praxi. Najatí inženýři následně vyvinuli několik algoritmů na jejich základě, a dali tak vzniknout novému modelu, do kterého budou algoritmy implementovány.

Sloan v jednom rozhovoru přiznal, že oslovil osm týmů odborníků na umělou inteligenci, aby mohl produkt vzniknout. Problém většinou nastal ve chvíli, kdy jim prozradil, že vyrábí sexuální pomůcku pro muže, která by měla imitovat zážitek orálního sexu, a požádal je, zda by mu mohli pomoci se studiem toho, co přesně se během orálního sexu děje, a následně to přístroj naučit.

Vědci spolupracují anonymně



Sedm týmů mu takřka okamžitě odvětilo, že to není práce pro ně. Osmý tým práci přijal, ale pod podmínkou, že bude na projektu působit anonymně, jinak by prý vědcům hrozila ztráta jiných klientů.

Sloan se podobně jako dříve snaží získat finance na dokončení nové generace pomůcky pomocí známého crowdfundingového portálu. Požadovanou metu 50 000 dolarů (více než miliónu korun) získal bez nejmenších problémů a je možné, že stejně jako v případě prvního modelu lidé už předem přispějí daleko více, než činí vytyčená částka. Nové zařízení by se k zákazníkům mělo dostat už v květnu.