Uvedené hrnky nejsou obyčejné porcelánové šálky, ani obří termokelímky, v nichž si Američané tolik libují. Ale nádoby vyrobené ze speciální slitiny mědi a chromu a vybavené zdířkou, díky které se mohou připojit přímo do elektrického systému letadla, což umožňuje uchovat správnou teplotu nápoje po celou dobu letu.

Podle mluvčího letecké základny Travis v Kalifornii cena těchto hrnků vyskočila z 693 dolarů (asi 15 800 korun) v roce 2016 na 1220 dolarů (asi 27 700 korun) v letošním roce z jediného důvodu: Ouško se nedá vyměnit. „Bohužel, když hrnek spadne, plastová rukojeť se rozbije, což vede k vynakládání tisíců dolarů za náhradní hrnky,“ vysvětlil seržant Jamers Hodgman.

Podle vlivného republikánského senátora Chucka Grassleye takovou „maličkost“ sotva lze akceptovat. V dopise ministryni Heather Wilsonové, která má USAF na starosti, se senátor dožadoval vysvětlení výdajů, které označil za „nezodpovědné užití veřejných prostředků“.

#AirForce kept buying $1,280 coffee cups, but could have fixed handles for 50 cents. The Air Force has spent far more more than $56,000 — paying $326,785 since 2016 — to replace 391 hot cups across the military branch. https://t.co/PPJzN3WLtL #WasteReductionBill #USAirForce