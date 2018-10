„Zhruba 15 minut před sedmou hodinou ranní jsme dostali hlášení o lišce, která uvízla v plotu,” řekl deníku mluvčí tamních hasičů.

@DWFireControl #UnsungHeros mobilised Poole technical rescue team to this morning.

🦊 gets stuck in a fence trying to climb into a garden https://t.co/YAesDYhP29 via https://t.co/WLPa3ieIAU