Australanka před 40 lety umístila do podkroví krajtu, aby hubila krysy. Had tam žije dodnes

Když Yvonne Cunninghamová našla v 70. letech v kurníku krajtu, nenapadlo ji nic lepšího, než ji dát do podkroví svého zahradnictví v australském Queenslandu. Věřila, že had bude hubit krysy, které se tam ve velkém množily. Škrtiči, který od té doby dorostl do délky šesti metrů, se tam zalíbilo natolik, že své poslání plní dodnes, píše deník Daily Mail.