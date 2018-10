tcs, Novinky

Zatímco ihned po částečné skartaci Banksy zveřejnil video, kde osvětlil, že obraz vybavil skartačním zařízením pro případ, že by měl být někdy vydražen, ostatní čile spekulovali. Jak mechanismus ukrytý v obrazu vlastně fungoval? Klesne cena obrazu či naopak stoupne? A je to umělecký počin, který se zapsal do historie?

Zřejmě nejvíce na pilno měli právní zástupci aukční síně Sotheby´s. Právníci totiž zjišťovali, komu dílo, které bezprostředně po aukci změnilo svou podstatu, vlastně patří. Firma Pest Control která Banksyho zastupuje, zatím změnila název díla. Z Dívky s balónkem (Girl with Balloon) se stalo Láska je v koši (Love is in the Bin).

Obraz Dívka s balónkem v původním stavu.

FOTO: Sothebys

Nakonec se vše vyjasnilo. Jak zástupci aukční síně potvrdili BBC, nejmenovaná žena z Evropy, která dílo vydražila, si ho i ponechá a zaplatí za něj původní cenu 1 042 000 liber (30 664 000 korun).

„Zpočátku jsem byla šokovaná, ale uvědomila jsem si, že skončím se svým vlastním kusem historie,“ sdělila prostřednictvím aukční síně spokojená majitelka. Jak přesně Banksy dokázal, aby se obraz zničil ihned po aukci, zůstává zatím nejasné. [celá zpráva]