Incident se odehrál v houstonské střelnici Top Gun Range. Na záběrech z tamní bezpečnostní kamery je vidět, jak muži pózovali před mobilním telefonem a se zbraní se fotili.

O pár sekund později však, patrně za účelem pořízení zajímavější fotografie, jeden druhému namířil zbraní na hlavu. To neuniklo bezpečnostnímu pracovníkovi stojícímu opodál, který muže ihned zpacifikoval.

Great job from our Range Safety Officer in stopping and addressing a safety violation on the range. The former customer brought in his own weapon for him and his friend to shoot. They were given a stern recap about which rules they broke then banned for life. pic.twitter.com/JjjGScvpkE