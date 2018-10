Novinky, ČTK

Předsedkyně britské vlády Theresa Mayová na sebe upozornila minulou středu tanečními pohyby na píseň Dancing Queen od legendární švédské kapely Abba při příchodu na pódium, kde přednesla projev na výroční schůzi Konzervativců. Sama ze sebe si dělala legraci, když si média povšimla jejích tanečních kreací při návštěvě afrických zemí.

Předseda Evropské komise využil situace, kdy nemohl začít se svým proslovem, protože sálem se stále nesla hudba. Napodobil tedy britskou premiérku a během pár vteřin si vysloužil smích celého sálu.

Narážka na Mayovou nemohla uniknout britským komentátorům. „Opravdu Juncker při projevu k výboru regionů zesměšňuje tanec Mayové na Abbu? Já říkám, že ano,” hodnotil na Twitteru bruselský zpravodaj britského deníku The Daily Telegraph James Crisp.

Na situaci zareagoval i tiskový mluvčí EK Margaritis Schinas. „Klid, Jamesi. Co by to bylo za život bez písní nebo tance?“ odpověděl, přičemž použil frázi ze skladby Thank You for the Music právě od Abby. „Nebylo to namířeno proti nikomu, (byla to) improvizace ve chvíli, kdy stále hrála hudba a on nemohl začít hovořit,“ dodal Schinas s tím, že Juncker respektuje Mayovou a dokazuje to veřejnými výroky i konkrétními kroky.