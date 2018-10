O devítiletou samici kapra koi, jejíž délka dosahuje cca jednoho metru, se v aukci strhl velký boj. Vítězkou se nakonec stala tchaj-wanská žena známá pouze pod jménem Yingying, která za něj byla ochotná zaplatit asi 40 miliónů korun. Nejvyšší částka, kterou dosud kupec za kapra stejného druhu zaplatil, byla o zhruba 30 miliónů nižší.

Žena chce s rybou soutěžit v japonské soutěži All Japan Koi Show, kde bude S Legend obhajovat vítězství z minulého roku. První místo ve dvou po sobě jdoucích ročnících by jak rybě, tak majitelce, zajistilo velkou prestiž. Tím však výčet cen v soutěži končí, vynaložené peníze se tak Tchaj-wance i v případě vítězství nevrátí.

