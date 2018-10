tcs, Novinky

Život se s fenkou Chi chi nemazlil. Před dvěma lety byla nalezena v odpadkovém kontejneru, kdosi ji svázal nohy a zabalil ji do plastového pytle. Není jasné, jak dlouho v koši byla, ale když fenku našli, její kůže byla na některých místech doslova sedřená na kost a její tlapky byly těžce zasaženy nekrózou.

Veterinářům se psa podařilo zachránit, ovšem pouze za cenu toho, že mu byly amputovány spodní části jeho končetin. Fenka Chi chi už nikdy neměla chodit. Jenže pak se jí ujali manželé Elizabeth a Richard Howellovi z Phoenixu v Arizoně.

„Chi chi měla těžký život, ale ti, co jí zachránili, viděli, jakou má touhu žít a nechtěli ji dát uspat,“ svěřila se Elizabeth. „Chtěli jsme jí dopřát co nejlepší život,“ dodala. To se nakonec povedlo. Odborníci psovi vyrobili speciální protézy, na které se fenka poměrně rychle a dobře adaptovala.

„Její schopnost se bavit a užívat si každého dne je opravdovou inspirací,“ prozradila Elizabeth. I to zapříčinilo, že nyní naopak fenka pomáhá lidem v rámci canisterapie. Kromě osobních setkání se fenka objevuje se svými majiteli pravidelně i na internetu. Howellovi dostávají tisíce děkovných vzkazů od lidí, kteří se těžce vyrovnávají se ztrátou končetiny.

Oceněni byli i policejní a vojenský pes



„Potkali jsme se s lidmi, kterým Chi chi pomohla vidět život z jiného úhlu. Jeden člověk mi řekl, že když to zvládne Chi chi se čtyřmi amputovanými nohami, tak on s jednou to musí dát také,“ řekla Elizabeth. Podle odhadů nyní čtyřletá fenka rovněž pomáhá dětem pochopit, že lidé s amputovanými končetinami jsou lidé jako všichni ostatní.

Ocenění pořádané organizací American Humane Society byly předány v několika kategoriích. Chi chi zvítězila v kategorii terapeutický pes a získala rovněž cenu pro absolutního vítěze.

Cenu Vojenský pes si odnesl seržant Fieldy, labrador, který v Afghánistánu pomáhal odhalovat nastražené výbušniny, ocenění pro nejlepšího policejního psa roku získal kříženec německého ovčáka a australského honáckého psa jménem Flash z Detroitu za pomoc při odhalování drog.

Mezi oceněnými byla rovněž fenka pitbula Roxy, která pomáhá veteránovi z Iráku vyrovnat se s těžkým zraněním mozku a posttraumatickým stresem.