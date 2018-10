vps, Novinky

Očekávalo se, že zarámovaný obraz se vydraží za 200 až 300 tisíc liber, nakonec se ale finální položka večera prodala za 1 042 000 liber, a to včetně provize pro aukční síň Sotheby’s.

Tím ale show neskončila, protože Banksy si pro tuto příležitost připravil další ze svých vtípků, tentokrát opravdu nečekaný. K překvapení přihlížejících totiž poté plátno projelo mechanismem očividně ukrytým v rámu. Spodní část plátna to rozdělilo na úzké pruhy.

Prý se spekulovalo, zda zničený obraz nemůže mít ještě větší cenu.

FOTO: Sothebys

„Něco podobného se nám nikdy předtím nestalo... Zjišťujeme, co to znamená v rámci aukce,“ citoval magazín Financial Times Alexe Branczika z aukční síně Sotheby’s.

Tajemný umělec Banksy pochází z anglického Bristolu a jeho identita nebyla dodnes přes hojné spekulace oficiálně odhalena, jak připomněl web BBC News. Proslavil se sérií satirických graffiti, která se objevila po celé zemi. Od té doby se jeho záběr rozšířil a působí celosvětově.

Obraz Dívka s balónkem v původním stavu.

FOTO: Sothebys

Obraz, který se dražil v pátek, pochází z roku 2006. Podle Sotheby’s byla jeho autenticita potvrzena společností Pest Control, která za Banksyho vyřizuje prodeje a další záležitosti. List The Guardian uvádí, že dražba vyrovnala dosavadní rekord za Banksyho dílo a i přesto, že obraz byl zničen, se podle Financial Times spekulovalo, zda by tím paradoxně jeho hodnota nemohla ještě více stoupnout.