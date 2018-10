Bignellovi bylo pouhých 16 let, když v roce 1973 vypěstoval mrkev vážící 3,4 kilogramu. Tehdy se jednalo o historicky největší mrkev na světě, a tak zaplnil titulky mnoha tasmánských novin.

Nyní, o 45 let později, zažívá déjà vu, neboť vypěstoval historicky největší bulvu vodnice (celým názvem brukev řepák vodnice – nenáročná dvouletá rostlina připomínající ředkvičku).

Paradoxní na celé situaci je, že se mu to podařilo zcela náhodou. Vodnice, které chtěl použít na pastvu dobytka, zasadil na svém pozemku minulý rok a téměř se o ně nestaral. Půdu dokonce ani jednou nepohnojil.

Když šel ale rostliny minulý týden zkontrolovat, byl v šoku. „Nikdy jsem nic takového neviděl,“ řekl farmář v reakci na velikost vodnic.

