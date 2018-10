ČTK

Krakonoš je v českých pověstech především dobrým duchem hor, který chrání chudé před zvůlí panstva, v německém podání ale mnohem častěji i trestá nebo si jen tropí z lidí šprťouchlata, připomněl ve svém příspěvku polský historik. Podle něj se mytická postava pravděpodobně vyvinula z „divého muže“ známého ze středověkých legend.

První znázornění legendami opředené bytosti pochází z mapy Slezska, kterou v 16. století zhotovil Martin Helwig a „Rübenczala“ nezobrazuje jako vousatého obra s čepicí a dýmkou, ale jako stvoření se zvířecíma nohama s kopyty, ptačí hlavou a jeleními parohy.

Především v 19. století však ustupuje představa o Krakonošovi či Rübezahlovi jako démonovi do pozadí a do popředí se naopak dostává představa o dobrém duchu hor, vousatém muži, který bafá dýmku. Takto byl zobrazován i na řadě upomínkových předmětů, jež si lidé odváželi z výletů do Krkonoš a okolí.

A právě jeden pohled s vyobrazením dobrého ducha hor na česko-slezském pomezí inspiroval podle historika Lukasze Kozaka britského spisovatele J. R. R. Tolkiena k vytvoření postavy čaroděje Gandalfa, jedné z ústředních postav jeho příběhů ze Středozemě. Na pohled s ilustrací německého malíře Josefa Madlenera si britský lingvista a spisovatel poznamenal: The origin of Gandalf, tedy Gandalfův původ.