V zoo očekávali, že tučňáky Humboldtovy budou mít už v létě. Stavy tučňáků v posledních letech ale decimovala ptačí malárie, je jich tak nedostatek. Zoo totiž nezískávají tučňáky z divoké přírody, ale z jiných zahrad, které jsou teď rády, že zvládnou doplnit své původní stavy. Na nové zahrady se tak nedostává, napsal v pondělí web BBC News.

„Prostě jsme to špatně načasovali,“ uvedl majitel zoo Scott Adams.

A national shortage of penguins has left a Telford zoo enclosure empty.. (The ones seen here are models): https://t.co/xR1iC2ASVQ pic.twitter.com/7qicRfrAju