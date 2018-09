miv, Právo

V listopadu před dvěma lety na stejném místě vytvořili lidé symbolický vlčí mák k uctění válečných veteránů. Letos k výročí 100 let od vzniku Československa zvolili organizátoři symbol vlajky.

Organizátoři napočítali na 2550 dobrovolníků.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

„Nedělám to proto, aby se to zapsalo někde do rekordů, ale abych vzbudil ve veřejnosti povědomí o vlastenectví. Chci, aby lidé byli hrdí na to, kde se narodili. Jsme sice jen malá země, ale dali jsme světu hodně. Nemáme se vůbec za co stydět a před nikým se nepotřebujeme sklánět,“ uvedl autor myšlenky Petr Něnička z Military muzea generála Jana Sergěje Ingra v nedalekém Vlkoši.

Ráno před akcí měl předběžně potvrzenou účast kolem 2 400 lidí, vesměs dětí a studentů škol, nakonec jich dorazilo zhruba 2550.