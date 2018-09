sl, Novinky

„Seděli jsme uprostřed oceánu, když se najednou vynořil obrovský samec lachtana s chobotnicí v tlamě a pořádně s ní lomcoval,“ svěřil se serveru Yahoo7 Mulinder.

Scéna všechny přítomné překvapila, to však ale ještě netušili, co se stane vzápětí. Když se totiž lachtan vynořil podruhé, práskl s rozměrným hlavonožcem přímo do Mulinderovy tváře.

„Snažil se ji ulovit a moje tvář byla v nesprávný čas na nesprávném místě,“ vysvětlil Novozélanďan.

„Říkal jsem si: ‚Co se to právě stalo?‘ Bylo to divné, protože se to přihodilo velmi rychle. Na tváři jsem ale cítil všechny části chobotnice,“ popsal fotograf ojedinělý zážitek.