Nákladní vůz havaroval na mýtné stanici. Auta zalily stovky litrů piva

Řidič projíždějící v pátek 21. září mýtnou stanicí v indickém státě Rádžasthán jistě netušil, že za pár okamžik bude on i jeho SUV zalito tisíci litry piva. Kamión narazil do betonového hrazení a do vzduchu vylétly stovky lahví plněných zlatavým mokem. Při nehodě byl řidič nákladního auta zraněn, je ale mimo ohrožení života.