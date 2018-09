Bordiová ze středoitalské Tarquinie se prosadila v konkurenci dalších 31 uchazeček o titul italské královny krásy. Stejně jako její soupeřky i ona musela absolvovat promenádu v plavkách, během které bylo jasně poznat, že má místo levé nohy protézu.

Poté, co skončila na třetím místě, se na sociálních sítích v Itálii dočkala gratulací, ale i nenávistných komentářů. Už během dní před soutěží jí lidé vyčítali, že se do soutěže probojovala nikoli navzdory svému postižení, ale díky tomu, že je "mrzák". "Mě chybí noha, vám ale chybí srdce a mozek," odpověděla Bordiová na jeden z nenávistných komentářů.

Chiara Bordi,18 years old young woman, with a prosthetic leg made it to the finals of Miss Italy on Tuesday. Chiara said "I'm not interested in winning, but showing the world that life is still beautiful (even) when reborn after a dramatic event."

Photo: Chiara Bordi's Facebook pic.twitter.com/Y3ucFXVtwA