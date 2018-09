Hráči skutečného famfrpálu nelétají, ale běhají. Místo košťat mají plastové tyče.

Kristýna Léblová, luh, Novinky

Hráči dokonce jezdí i na mistrovství světa nebo Evropský pohár.

Kouzelnický sport famfrpál vznikl z pera autorky knih o slavném Harrym Potterovi. Sedm hráčů v každém týmu létá vysoko nad zemí na košťatech. Z obou stran hřiště jsou tři obruče, které svým způsobem suplují brány jako ve fotbale. Ve hře jsou tři typy míčů - camrál, potlouk a zlatonka.

Těm, kteří knihu četli, nebo viděli film, se proto může zdát nepředstavitelné, že lze něco takového napodobit ve skutečnosti. Novinkám to ale názorně představil pražský tým Prague Pegasus.

„Famfrpál je smíšený kontaktní sport, hraje se se čtyřmi míči, camrálem a třemi potlouky. S camrálem se dávají góly, s potlouky se vybíjejí ostatní hráči, a nakonec je tam zlatonka. Týmu, který ji chytí, se přičítá třicet bodů a končí hra,“ řekl Novinkám kapitán týmu Michael Škácha, jenž se svým týmem trénuje v parku na Letné. Trénink je otevřený pro všechny, kdo by si chtěli přijít hru vyzkoušet.

Pravidla se musela přizpůsobit fyzikálním zákonům



Aby se famfrpál mohl hrát ve skutečném světě, bylo samozřejmě zapotřebí upravit pravidla. Namísto létání hráči běhají po hřišti a z bezpečnostních důvodů mají mezi nohama místo koštěte plastovou tyč, aby se při vzájemném kontaktu neporanili.

Potlouky a zlatonka ve vzduchu nemohou létat tak, jak je to v originále, i s touto překážkou si ale nadšenci poradili. Dva odrážeči hrají s potlouky jako při vybíjené a hráč, kterého vybijí, musí sesednout z koštěte.

„Nakonec tam je chytač a zlatonka, ti vybíhají později v 17. a 18. minutě. To je takové trošku zápasení. Zlatonka je malý tenisák v ponožce, který zlatonkový hráč brání svým tělem. Může chytače různě odstrkovat, bránit jim skoro jakkoliv k získání míčku,“ vysvětlil Škácha.

Hráči skutečného famfrpálu nelétají, ale běhají. Místo košťat mají plsatové tyče.

Na celou hru dohlíží až šest rozhodčích - jeden hlavní rozhodčí s minimálně dvěma asistenty a rozhodčí, který je zaměřený pouze na boj o zlatonku. Hra se hraje na hřišti o délce šedesát a šířce třicet metrů.

Jedná se o jeden z mála smíšených sportů. V sedmičlenném týmu musí být jak hráči, tak hráčky. Jedno pohlaví může být zastoupeno maximálně čtyřmi členy. Možná i pro jisté oficiální pojetí sportu byly zakázány tematické kostýmy i doplňky, jako třeba náušnice.

Úspěchy Česka ve světě

Nejedná se ale jenom o zábavu, kterou by si zahráli potterovští fanoušci v neděli po obědě. „Prague Pegasus a Occamy Olomouc byly na European Quidditch Cup, což by se dalo přirovnat k Lize mistrů, je to nejvyšší týmová soutěž v Evropě,” pochlubil se Škácha.

„Na začátku léta jsme byli také v Itálii na mistrovství světa jako česká reprezentace, kde jsme byli takoví outsideři. Nakonec jsme skončili patnáctí z devětadvaceti, takže velký úspěch pro nás,“ dodal kapitán famrfpálového týmu.

Famfrpál se začal provozovat v roce 2005 v Americe, do Česka doputoval podle Škáchy před třemi lety. Momentálně jsou u nás podle něj týmy z Olomouce, Brna a Prahy, další dva právě vznikají v Plzni a Českých Budějovicích. Sport je vhodný pro každého, kdo má chuť se hýbat.