Instalatér z třicetitisícového města Redmond uprostřed státu Oregon odcházel od soudu v dubnu roku 2017 jako zločinec. Byl shledán vinným ze sexuálního zneužití nezletilé dívky a vyfasoval trest v délce padesáti let.

Jméno poškozené stejně jako ostatní detaily případu nebyly vzhledem k jejímu věku zveřejněny. Klíčovým však podle rozsudku bylo svědectví údajně zneužité dívky.

Podle její výpovědi jí měl Joshua Horner vyhrožovat, že pokud by cokoliv řekla, zabije všechna její zvířata. Na důkaz, že to myslí vážně, Horner zabil její černou fenku labradora jménem Lucy, řekla dívka před soudem.

Fenka černého labradora Lucy

FOTO: Lisa Christon, ČTK/AP

Obviněný muž trval na tom, že se ničeho nedopustil a že psa nezabil. Už z vězení se obrátil na místní pobočku neziskové organizace Innocence Project, která pomáhá nespravedlivě odsouzeným vězňům.

Po psovi pátrali po celém Oregonu



V dubnu letošního roku se organizace případu ujala a přesvědčila okresního návladního Johna Hummela, aby s nimi spolupracoval. Hummel byl šéfem úřadu během Hornerova procesu, k soudu však případ dostal ještě jeho předchůdce.

Horner trval na tom, že psa nezabil. Pokud by se podařilo psa najít, dokazovalo by to, že dívka lhala pod přísahou a celá klíčová výpověď by byla zpochybněna. Jenže pokud byl pes naživu, kde se mohl nacházet?

Dobrovolnice organizace Innocence Project Lisa Christonová se spolu s úředníkem Hummelovy kanceláře vydali po stopách zmizelého psa. Labrador měl být údajně prodán. Společně navštívili několik míst, kde se měl pes vyskytovat, jenže pokaždé bylo jejich hledání marné. „Pak jsme se dozvěděli, že by možná mohl být v Portlandu. Nakonec nás pátrání zavedlo až na pobřeží Oregonu,“ sdělil agentuře AP ředitel právního odboru pobočky Innocence Project Steve Wax.

Labradorka Lucy byla nakonec nalezena v městečku Gearhart severozápadně od Portlandu. Její noví majitelé souhlasili, že se s Christonovou a mužem ze státního zastupitelství setkají. Že je to skutečně pes, který měl být Hornerem zastřelen, bylo dokázáno dokumenty, které dosvědčovaly řetězec změn jednotlivých vlastníků.

V pochybnostech ve prospěch obviněného

„Fenka Lucy nebyla zastřelena. Je živá a zdravá,“ stojí nakonec v prohlášení státního zastupitelství. Hummel odvolacímu soudu minulé pondělí sdělil, že si není jistý, zda je Horner nevinen, ale že nyní není stoprocentně přesvědčen, že zločin spáchal. Soudce následně muže propustil. Horner vyšel na svobodu po roce a půl.

Joshua Horner se svou manželkou Kelli těsně po propuštění z vězení

FOTO: Jenny Coleman, ČTK/AP

Hummel dále uvedl, že poté, co byla fenka nalezena, poškozená, která muže obvinila, se nedostavila na schůzku, kde měla okresnímu návladnímu vysvětlit, proč křivě svědčila. Joshua Horner odmítl všechny žádosti o interview. „Kelli a já jsme připraveni dát náš život zase dohromady,“ oznámil jen, když z věznice odcházel ruku v ruce se svou ženou.

Případ údajného sexuálního obtěžování bude znovu vyšetřen, Horner však nyní nečelí žádnému trestnímu stíhání. Okresní návladní Hummel poukázal na to, že „ačkoliv má Amerika nejlepší justiční systém na světě, není perfektní. Chyby se budou stávat a souzeni bychom měli být podle toho, jak se k nim postavíme.“