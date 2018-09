tcs, Novinky

Případ, o kterém tento týden francouzský soud rozhodoval, se odehrál 14. prosince nedaleko Blois. Děti nastoupily do autobusu, když řidič Dominique (francouzská média jeho příjmení neuvedla) požádal jedno z nich, zda by nefouklo do zabudovaného testeru na alkohol.

Takzvaný alkozámek je zařízení, které neumožní vozidlo nastartovat, pokud řidič nafouká více než stanovený limit hladiny alkoholu v krvi. V případě alkozámku ve školním autobuse to bylo 0,2 promile.

Chlapec souhlasil, nedokázal ale foukat dostatečně dlouho na to, aby zařízení aktivoval. Řidič proto požádal jeho staršího bratra a tomu už se podařilo autobus nastartovat. „Byl to jenom vtip,“ hájil se u soudu řidič s tím, že autobus už byl nastartovaný předtím. „Ti dva jsou synové četníka a sami mě o to požádali,“ dodal.

Výpovědi se naprosto shodovaly



Studentům prý ale údajně řekl, že si dal dvě piva. Na případ upozornili právě žáci, kteří si odpoledne stěžovali rodičům, že řidič jel příliš rychle, neopodstatněně používal klakson a jednou prý sundal ruce z volantu, aby na ně udělal dojem.

Řidič před soudem všechno kategoricky popřel. Soudce však namítl, že výpovědi dětí se shodovaly, a ironicky poznamenal, že v tom případě by „musely mít skupinovou halucinaci“. Ihned poté, co padlo obvinění, byl řidič suspendován a následně podal výpověď. Soud ho nyní ještě potrestal dvěma pokutami v celkové výši 370 eur (9,5 tisíce korun).