Problémy s jedovým váčkem trápí kobru už tři roky. V minulosti pracovníci safari parku váček pouze vyčistili, nyní už se ale po konzultaci s veterinářem rozhodli ho odebrat úplně.

„Po uspání a otevření rány jsme zjistili, že se zánět oproti předchozím rokům rozšířil,“ uvedl ošetřovatel Martin Smrček. Teď už by se záněty vracet neměly.

Operaci předcházel odchyt zvířete, který v případě jedovatých hadů není nic jednoduchého. Ve Dvoře Králové ale vyvinuli systém, jak zvíře bezpečně odchytit a nepřijít s ním do kontaktu.

„Nebezpečné hady odchytáváme do vaku, který ústí do průhledné plastové trubice. Vak se přiloží pomocí speciální konstrukce ke dnu odchytové boudičky, která je součástí každého terária,“ uvedl ošetřovatel.

Následně se otevře dno bedny a had spadne do přiloženého pytle. V něm se instinktivně začne pohybovat za světlem do průhledné plastové trubice. „Jakmile má had hlavu v trubici, uklidní svůj pohyb a přichází chvíle pro veterináře, který skrz pytel píchne anestetika,“ řekl Martin Smrček.

Bezproblémová operace



Téměř dvouhodinová operace proběhla bez problémů a kobra byla následně vrácena zpět do terária. Zda byl zákrok úspěšný, ukáže až čas.

Operace neznamená, že by kobra přestala být jedovatá. Had má totiž ještě jeden jedový váček. Smrtící neurotoxin u kobry černé produkují dvě jedové žlázy, každá pod jedním okem. Odtud se jed dostává do zubů v přední části tlamy pevně spojených s čelistí (na rozdíl například od zmijí, které mohou zuby vyklápět).

Prudce jedovatá kobra černá je největším africkým druhem kober, může dorůst délky až tří metrů. Obývá oblasti západní a střední Afriky. Královédvorský safari park chová jedovaté hady od začátku roku 2014, kdy byla slavnostně otevřena expozice Jedovatá Afrika, a v současnosti jich má 13 druhů.