Kamery Mayovou v úterý zachytily, jak se v jihoafrickém Kapském Městě vlní spolu se školáky, kteří ji vítali zpěvem a tancem.

Na sociálních sítích se ale pohyby předsedkyně vlády staly terčem posměchu a různých karikatur. Jeden pisatel na Twitteru například uštěpačně poznamenal, že Mayová tančí jako robot, kterého zapomněli promazat.

Britská premiérka si však s kritikou nedělala hlavu a s tancováním pokračovala i ve čtvrtek v keňském Nairobi, kde se rozvlnila s místními skauty.

Theresa May tried out her dance moves on a group of children at a school in Cape Town, to kick off her tour of Africa.#africa #africans #capetown #southafrica #nigeria pic.twitter.com/9Bs3SmbE0X