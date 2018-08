tcs, Novinky

Poprvé si Ahmed svého „talentu“ všiml v roce 2016, když sledoval v televizi Toma a Jerryho. Když malý myšák praštil kocoura, až mu vypadly oči z důlků. „Sáhl jsem si na oko a to se vyvalilo rovněž,“ uvedl mladík.

Nakonec Ahmed zjistil, že to jeho zdraví nijak neohrožuje a že trik umí s oběma očima. „Byla to docela legrace. Zkusil jsem to ještě několikrát, a nakonec si na to zvykl,“ dodal s tím, že vlastnost jeho očních bulev ho proslavila po celé zemi. Když jde s rodiči na trh, musí se často fotit s kolemjdoucími.

„Mladší děti ve škole se mě bojí a utíkají pryč, když mě vidí,“ svěřil se s úsměvem Ahmed s tím, že k očnímu lékaři nikdy nezašel. Neměl prý důvod, oči ho vůbec nebolí a zrak se mu nezhoršuje.

Teď Ahmed doufá, že překoná rekord Kim Goodmanové. „Mé valení bulev je mnohem lepší a překonat rekord můžu kdykoliv. Jenom musí dorazit zástupci Guinnessovy knihy rekordů, aby můj pokus potvrdili,“ uvedl mladík s tím, že organizaci shromažďující světové rekordy již kontaktoval.