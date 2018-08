Od čtyř let jedl jenom kuře a hranolky, po 17 letech ochutnal i něco jiného

Sedmnáct let nejedl Ryan Howarth z anglického města Andover téměř nic jiného než kuřecí nugety a hranolky. Nebyl to však jen jeho rozmar, Ryan trpěl zvláštním typem poruchy přijímání potravy. Poté, co se podrobil terapii, konečně poznává radost i z jiných jídel.