Soudce při vyhlašování verdiktu řekl, že požadavky rozvedené Terezy Burkiové „nebyly skromné“.

Sedmačtyřicetiletá žena hledala „sofistikovaného džentlmena“, ideálně zaměstnaného ve finančním sektoru. Důležité bylo, aby vedl život na úrovni a byl ochoten cestovat. Nejdůležitější pro ni bylo, aby chtěl děti. Burkiová zaplatila agentuře Seventy Thirty za její služby 12 600 liber (363 tisíc Kč).

British woman Tereza Burki wins case against dating agency Seventy Thirty Ltd after it failed to find her love https://t.co/AMoOTXjXxq pic.twitter.com/7UGeiNglE3