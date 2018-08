Hasiče pozvala londýnská policie, na kterou se obrátila majitelka papouška. Jessie totiž seděla na střeše tři dny v kuse a panovaly obavy, že je zraněná či nemocná. Za opeřencem nakonec vylezl velitel posádky hasičského vozu Atinc Horoz.

Od majitelky se hasiči dozvěděli, že by měli papouškovi říct větu „miluji tě“. To je prý jediný způsob, jak si s Jessie vytvořit pouto. Vyzbrojen touto radou a zrním vydal se Atinc Horoz po žebříku za papouškem.

Jessie sice nadávala, alespoň nakrmit se ale nechala.

FOTO: Profimedia.cz

Na onu „magickou“ větu Jessie odpověděla ještě správně. „Miluji tě,“ řekla hasiči. Jenže pak spustila proud nadávek.

Horoz, který se stejně jako jeho kolegové dole nemohl ubránit smíchu, vyzkoušel ještě jednu taktiku. Podle majitelky Jessie reaguje i na slova v turečtině a řečtině. Hasič proto vyzkoušel i tyto jazyky. Od Jessie se ale dočkal jen dalších nadávek, než nakonec roztáhla křídla a odletěla pryč.

Jessie the parrot in now home safe & sound with her owner and she had this to say to the firefighters who came to help her in #Edmonton https://t.co/Th2nlVCq7I pic.twitter.com/3ABkzH2nHY