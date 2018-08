Podobu známky, která bude vydána příští rok, tedy v roce v prasete, zveřejnila v pondělí na svém webu Čínská pošta. Před rozesmátými prasečími rodiči stojí hned trojice veselých selátek.

Mnoho Číňanů z podoby známky na sociálních sítích vyvozuje, že vláda chce dosáhnout početnějších rodin. V průběhu letošního roku se v médiích objevily zprávy, že čínská státní rada, která plní funkci vlády, zvažuje zrušení veškerých omezení ohledně počtu potomků.

If you want to see where China's birth policy is going, check its postage stamps. The latest Year of the Pig stamp -- with 3 piglets! -- has analysts expecting big changes https://t.co/6q1yJmhHgM "It’s a clear sign that they are going to abandon all birth restrictions." pic.twitter.com/dC6C7rxGCy