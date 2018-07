mšv, Novinky

Když zaměstnanci služby za vyděšenou ženou do jejího bytu v Kensingtonu v západním Londýně dorazili, had byl už pryč. „Ta nebohá žena musela zažít největší šok svého života, když zjistila, že s ní leží v posteli had. Vyskočila z postele a zavřela za sebou dveře ložnice. Když jsem dorazila já, nepodařilo se mi zjistit, kam se krajta odplazila,“ připouští zaměstnankyně RSPCA Jill Sandersová.

Specialistka na odchyt zanechala ženě kontakt a řekla jí, aby se ihned ozvala, pokud hada znovu spatří. To obyvatelce bytu zřejmě na klidu nepřidalo. Krajta královská byla nicméně odchycena následujícího večera v chodbě, když Jill Sandersová obdržela telefonát, že se had znovu objevil.

Organizace RSPCA uvedla, že nemá tušení, jak se had do domu vůbec dostal, ale zřejmě musel utéct svému majiteli někde v okolí. V létě k takovým případům prý dochází pravidelněji, protože v teplém počasí mají hadi více energie, a navíc jsou mistři v útěcích. „V posledních týdnech mě zavolali už k několika podobným případům, mnoho z těch hadů jsou mazlíčci na útěku,“ uzavřela Sandersová.