Nejsmutnější medvěd Evropy našel nový domov i lásku

Když ochránci zvířat našli ve východní Albánii medvěda, který svých několik prvních let života strávil připoután na řetězu, začalo se mu přezdívat Nejsmutnější medvěd Evropy. Medvěd Riku byl převezen do bulharské rezervace v Belistě, kde se poprvé setkal s jiným medvědem. Lépe řečeno medvědicí - s dvaadvacetiletou Gabriellou si ihned padli do oka a teď se od sebe nehnou na krok.