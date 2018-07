Reddicková prozradila, že jméno svého synovce Tyrone MacInnise napsala na los pro štěstí. „Protože je jako můj syn. Teda byl,“ řekla krátce poté, co si ve čtvrtek společně s ním šek v hodnotě 1,2 miliónu kanadských dolarů (přes 20 miliónů korun) převzala.

Výherkyně rovněž dodala, že synovci část výhry nikdy neslíbila, což MacInnis ale razantně popírá. „Budu se s ním soudit. Zítra si beru právníka,“ řekla Reddicková u slavnostního předávání.

Tonight on @CBCNS #Halifax lawyer John McKiggan weighs in on the legal fight over the $1.2 million Chase the Ace jackpot between Barbara Reddick and her nephew, Tyrone MacInnis, pic.twitter.com/JXW3pdMskA