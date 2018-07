ivi, Právo

Sanitní vůz se do lesního terénu nedostal a pacienta by do něj stejně nedostali. Televize Markíza informovala, že na Slovensku neexistují sanitní vozy na převoz tak obézních pacientů.

Mluvčí záchranné služby Alena Krčová potvrdila, že o převoz proto museli požádat hasiče. Pacienta nejprve ošetřil lékař přímo na místě a hasiči ho pak za asistence zdravotníků a policie transportovali. Osm silných mužů mělo co dělat, aby muže dostali z terénu.

„Dvaašedesátiletý Jozef vyjel v zatáčce mimo lesní cestu, kde se převrátil. Policisté u řidiče požití alkoholu nezjistili,“ řekla trenčínská policejní mluvčí Elena Antalová.

Mluvčí záchranářů uvedla, že případy obézních až extrémně obézních pacientů nejsou v praxi ojedinělou záležitostí. „Transport těchto osob je mimořádně komplikovaný“ dodala Krčová.