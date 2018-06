mšv, Novinky

Podle statistiky je na každých 1000 lidí hlášeno pouze 49 zločinů ročně, což znamená, že zhruba třetina postelí v nizozemských věznicích zeje prázdnotou. „Pro lidi je někdy lepší zůstat v práci, s rodinou a trest si odbýt jinak. Máme kratší tresty, a hlavně klesající úroveň kriminality, což vede k prázdným celám,“ uvedla pro BBC už v roce 2016 šéfka vězeňské služby Angeline van Dijková.

Jedno z bývalých vězení se například proměnilo v luxusní 40pokojový hotel, kde mohou hosté přespat v někdejších celách nebo i stylových apartmá. Na ubytovací zařízení se loni změnilo také nejproslulejší vězení v zemi Bijlmerbajes. [celá zpráva]

Bachaři přicházejí o práci



Za nízkou kriminalitu v Nizozemsku může podle britského serveru Independent několik faktorů. Kromě uvolněných zákonů ohledně lehkých drog je to také zaměření na rehabilitaci zločinců a jejich opětovné začlenění do společnosti spíše než na jejich potrestání. Díky elektronickému čipovacímu zařízení také mohou trestanci chodit do práce.

Zatímco z klesající úrovně kriminality jsou v Nizozemsku nadšení, z uzavírání věznic už méně. Znamená to totiž ztrátu mnoha pracovních pozic. Při loňském uzavření o práci přišlo 1300 z 2000 zaměstnanců.