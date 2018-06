Na cestě ze svého domovského státu Urísa je od 16. dubna a jeho cílem je připomenout Módímu jeho slib z roku 2015. Módí tehdy řekl, že vláda nechá v Uríse zmodernizovat nemocnici tak, aby z ní bylo špičkové zařízení srovnatelné s Všeindickým ústavem lékařských věd, který je v Dillí.

Bisvál řekl, že by se rád s Módím setkal a požádal ho o splnění tohoto příslibu. „Nevím, zda mne přijme. Když se se mnou nesejde, zahájím hladovku," sdělil BBC.

#Odisha man Muktikant Biswal who has now garnered massive support during his padyatra from #Rourkela to #Delhi to meet PM Modi says @Kalingatv24x7 that if Modi doesn't meet him, he'll sit on dharna in front of his residence pic.twitter.com/M0m8H1Oi8L