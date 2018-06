tcs, Novinky

„Budu se muset projít po ulici a zjistit, zda někde nenajdu nějaký doutník,“ prohlásil staronový starosta pro regionální plátek Minot Daily News. Právě 64 kilometrů vzdálený Minot je s padesáti tisíci obyvateli nejbližším velkým městem.

Na to, že budou volby, muž úplně zapomněl. Musela ho na ně upozornit až dcera, která ho vezla kolem. Starosta totiž už ve svém „městě“ nežije, nedovolí mu to zdraví. Bydlí proto v domově důchodců právě v Minotu.

„Tohle jaro šlo moje zdraví do háje. Nemůžu už chodit bez chodítka. Ale život kráčí různými cestami a uvidíme, co přinese,“ uvedl starosta. Pro nadcházející období má jediný cíl. Zajistit do Rusa přívod vody. Je mu ale jasné, že zařídit přívod pro tak málo lidí bude obtížné.