Farmář ušel s hadem zakousnutým do nohy tři kilometry

Těžké chvíle si minulý týden prožil farmář Satayanarayan Mandal z východoindického státu Bihár. Na poli se mu do nohy zakousl had a zamotal se natolik, že ho muž nedokázal od nohy odtrhnout. Mandal se i s plazem snažil dostat co nejrychleji do nemocnice. Nevěděl totiž, zda had není jedovatý.