Asistenci hasičského sboru si vyžádali ochranáři z Oddělení přírodních zdrojů (Department of Natural Resources – DNR), kteří byli přivoláni ke břehu jezera Houghton. Potřebovali totiž přemístit medvěda, který se zatoulal do města a usídlil se v koruně vysokého stromu.

„DNR se rozhodlo přemístit ho kvůli vysoké hustotě osídlení. Dalo se předpokládat, že zvíře bylo více vystrašené z lidí než lidé z něj a konfrontace mezi šelmou a člověkem jakéhokoliv věku by mohla dopadnout tragicky,“ zdůvodnilo hasičské oddělení zákrok, jehož záznam zveřejnilo na svém facebookovém účtu.

Medvěd byl uspán, když seděl ve větvích zhruba v šestimetrové výšce. Poté, co ho trefila uspávací šipka, ale vyplašené zvíře vyšplhalo až do výšky zhruba 20 metrů. Hasiči s jeřábem museli zvíře co nejdříve zajistit, aby se nezřítilo dolů.

Poté byl medvěd opatrně spuštěn na zem a odvezen do divočiny jižně od města Roscommon, kde byl v pořádku a bez újmy na zdraví pracovníky DNR opět vypuštěn do divočiny.