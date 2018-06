„Kathleen Dehmlowová (Schunková) se narodila 19. března roku 1938 Josephu a Gertrudě Schunkovým z Wabassa. V roce 1957 se ve stejném městě v kostele sv. Anny vdala za Dennise Dehmlowa, s nímž měla dvě děti, Ginu a Jaye,“ píše se na začátku nekrologu.

This could be the most scathing obituary ever. Kathleen Dehmlow passed away aged 80 but her family says she won't be 'missed & the world will be better place without her' https://t.co/NaLdH7BavV pic.twitter.com/7QLILy9OJ8