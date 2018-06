Novinky

Na záběrech je nejprve vidět, jak si samec irbisa samičku namlouvá, aby pak následně „přešel do akce“. Je to poprvé, co byla taková událost zachycena na kameru.

„Sezóna páření irbisů je obvykle mezi lednem a únorem. Samec pozná, jestli je samička v říji, podle její moči. Pokud ano, pak ji samec vystopuje,“ řekl Ma Duifang, šéf týmu studujícího divoká zvířata v přírodní rezervaci.

Ma také dodal, že takové záběry jsou extrémně ojedinělé, nejen v Číně, ale i po celém světě. Podle něj budou velmi užitečné pro studium chování irbisů.

Irbisové jsou ohrožený druh a v Číně jsou pod státní ochranou. Žijí v horských oblastech, ve dvou a půl až čtyřech kilometrech nad mořem. Kolem 60 procent světové populace irbisů žije právě v Číně.