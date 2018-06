Novinky

Podle prohlášení, které vydala pobřežní stráž na svých webových stránkách, zavolal patrně kolemjdoucí na tísňovou linku ve středu odpoledne, že vidí v moři dva lidi v nesnázích.

Jeden byl ve vodě, druhý na skalách u pláže Hopeman East poblíž města Elgin. Během tří minut vystartovala helikoptéra pobřežní hlídky z města Inverness, zachránila dva chlapce ve věku 11 a 14 let a bezpečně je přepravila na nedalekou pláž.

Podle Kaimese Beasleyho z pobřežní stráže mohlo brzy dojít k tragédii. „Jednoho z chlapců už vlny smetly ze skály, díkybohu se mu ale podařilo dostat se zpět. Máme za to, že do čtvrthodiny by skála byla díky přílivu už úplně pod vodou,” uvedl Beasley.