ČTK

Robert zahájil středeční výstup na pátou nejvyšší budovu světa Lotte World Tower (555 metrů) kolem osmé hodiny ranní místního času, všiml si ho ale člen ochranky mrakodrapu, který upozornil policii.

Zdolat nejvyšší jihokorejskou budovu se Alainu Robertovi nepovedlo.

FOTO: Profimedia.cz

Policisté překazili Robertovi výstup, když byl na úrovni 75. poschodí, a dopravili ho na závěsné pracovní plošině na střechu mrakodrapu. Do zásahu bylo nasazeno 14 hasičských vozů a 65 hasičů, napsal jihokorejský list Korean Herald.

Francouz po zatčení prohlásil, že chtěl svým pokusem o výstup na Lotte World Tower vzdát hold probíhajícím mírovým aktivitám na Korejském poloostrově. Doufá prý, že místní úřady vezmou tento ušlechtilý motiv v úvahu.

Robert byl na závěsné pracovní plošině přepraven na střechu mrakodrapu.

FOTO: Profimedia.cz

„Možná dostanu velkou pokutu, ale udělal jsem to kvůli tomu, co se právě teď děje mezi Jižní a Severní Koreou,“ prohlásil. „Je to můj způsob, jak poděkovat Kim Čong-unovi a Mun Če-inovi,“ dodal s poukazem na vůdce znepřátelených zemí, kteří se za poslední dva měsíce dvakrát setkali.