„Před několika dny jsem zachytil nesmírně dramatickou krádež. Viděl jsem, jak orel bělohlavý krade králíka lišce obecné. A co je ještě působivější, bitva mezi zvířaty se odehrávala více než šest metrů nad zemí,“ napsal Ebi na svůj blog.

Liška ulovila králíka, úlovek jí ale ukradl orel.

FOTO: Profimedia.cz

„Pozoroval jsem skupinku mladých lišek při lovu, když jedna z nich ulovila králíka. Zaostřil jsem, abych ten moment zachytil, když jsem za sebou náhle uslyšel zvuk orla. Otočil jsem se a viděl, jak se rychle přibližuje. Bylo mi jasné, že chce toho králíka,“ dodal.

It's rare to see a fox catch a rabbit. It's even more rare to see an eagle catch a fox. pic.twitter.com/hySPgQ14dZ