Zraněného kocoura našel v pátek jeden z pracovníků centra pro opuštěná zvířata. Dvouleté zvíře očividně trpělo a hlasitě mňoukalo. Kromě šípu, který prošel částí jeho těla, měl také zlomenou levou přední nohu.

Šíp naštěstí nezasáhl žádný důležitý orgán, a tak veterináři mohli provést operaci, během níž cizí předmět z těla kocoura odstranili.

Cat found shot with arrow in Perris gets surgery to have it removed https://t.co/4IOpvIYknv pic.twitter.com/EP0TGDd9p6

„Nejhorší zranění je zlomenina nohy. Stále ale nemůžeme vyloučit ani vnitřní krvácení,“ svěřila se Daily Mailu Sara Stronginová, jež operaci vedla. Jedním dechem ale dodala, že společně s dalšími kolegy předpokládá, že se kocour plně zotaví.

Cat on the mend after animal control officers find it shot with an arrow! Investigators searching for person responsible. #KCAL9 @CBSLA @helpinRIVcoPETS pic.twitter.com/zUOx0IzXuj