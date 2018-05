Novinky, ČTK

Na večerní recepci v sídle Frogmore House, které se nachází nedaleko hradu Windsor, si novomanželka oblékla bílou róbu ke krku s odhalenými rameny od britské návrhářky Stelly McCartneyové. Harry na párty svou manželku odvezl osobně v otevřeném retro jaguáru na elektrický pohon. Poznávací značkou vozu bylo symbolicky datum svatby.

Po celou noc byla podle britského tisku od hradu slyšet hlasitá hudba a hodinu před půlnocí místního času ozářil oblohu ohňostroj odpálený u Frogmore House na počest novomanželů.

Harry odváží svou manželku na párty, Meghan už má na ruce akvamarínový prsten, který patřil Dianě.

Detail prstenu.

Cíl svatební cesty novomanželů ještě nebyl oznámen, očekává se ale, že se vydají do Namibie nebo Botswany. S odjezdem budou ovšem muset pár dnů počkat, v úterý se totiž pár zúčastní recepce v Buckinghamském paláci u příležitosti oslavy 70. narozenin princova otce a následníka trůnu Charlese.

Nedělní britský tisk nešetří superlativy při hodnocení sobotní svatby, která byla podle listu The Sunday Times odrazem osobností prince Harryho a Meghan Markleové: „neformální, milá, okouzlující, laskavá. Byl to triumf.“ Chválu pějí deníky na oba hlavní aktéry, obřad kombinující tradici s modernitou i nádherné počasí. Pozornost věnují i kázání amerického episkopálního biskupa Michaela Curryho, díky němž se stal jednou z hvězd obřadu. Nedělník The Mail on Sunday pak poblahopřál novomanželům a napsal, že „vítá obrodu královské rodiny – která je, koneckonců, i naší rodinou“.

„Jestliže tu někdy byla svatba symbolizující moderní, multikulturní, multirasovou Británii, byla to ta včerejší,“ shrnul list Sunday Mirror. Za „dokonalý den k pozdvižení nálady celého národa“ označil sobotu ve Windsoru list Sunday People.

Svatba, kterou jsme sledovali on-line, proběhla v sobotu v kapli svatého Jiří na hradě Windsor. Nevěstu dovedl k oltáři princ Charles, na sobě měla minimalistické šaty od návrhářky Clare Waightové, která je uměleckou ředitelkou módního domu Givenchy.

Na svatbě se objevilo mnoho celebrit, například Elton John, George Clooney, manželé Beckhamovi nebo moderátorka Oprah Winfreyová. Po obřadu novomanželé absolvovali projížďku po městečku Windsor, kde na ně čekaly desítky tisíc lidí. Poté následovaly odpolední recepce a večerní párty.

